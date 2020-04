Terça-feira (7 de abril)

DIA 2: Troque os aperitivos pela salada





Vamos aproveitar para tirar o ponto positivo de não podermos sair de casa: não vamos comer fora, nem temos grandes banquetes à disposição. Por isso mesmo, para ficar mais saciado, pode começar a refeição com um prato de salada e depois seguir para o prato principal, mastigando bem os alimentos e comendo devagar para o organismo perceber quando já está saciado.Tentar evitar os aperitivos (como os amendoins salgado, azeitonas e queijos) e as bebidas alcoólicas e açucaradas (até os sumos naturais!) também é importante. Se começa a petiscar e só depois avança para a comida, vai estar com o estômago cheio e não aproveita os nutrientes do prato principal, que é o melhor. Priorize, no lugar, os chás gelados zero calorias, as águas aromatizadas ou sumo de limão na água com gás.