Cristiano Ronaldo fica na Juventus

O futuro de Cristiano Ronaldo passará mesmo pela Juventus na próxima temporada. Depois do vice-presidente dos bianconeri ter garantido a um adepto que CR7 iria regressar a Turim, foi a vez de ‘La Gazzetta dello Sport’ confirmar que o português continuará no clube transalpino, apresentando-se nos trabalhos de pré-temporada dia 25. Além disso, é referido que Chiellini irá renovar com a Juve após o período de férias.