A emocionada mensagem da mãe para Cristiano Ronaldo: «Minha luz, meu bom filho»

Cristiano Ronaldo está de parabéns! O craque português faz esta sexta-feira 36 anos e já são muitas as mensagens para o craque português. A mãe, Dolores Aveiro, destacou o "ser humano maravilhoso" e mostrou-se grata por presenciar a sua "obra maravilhosa".





"Minha luz da mãe ... Meu bom filho, meu exemplo de ser humano ... Ontem nasceste e hoje fazes 36 anos. O tempo voou e mesmo assim tanta coisa aconteceu e marcou tanto as nossas vidas. Resta-me agradecer a oportunidade que Deus me deu de ser tua mãe e de presenciar a tua obra maravilhosa neste mundo .... Meu desejo é que todas as mães tenham filhos com carácter, com humildade, com gratidão e que honram os seus pais tal qual tu o fazes. Não se trata de valores materiais mas de valores em carácter, humildade e gratidão. E tu tens de sobra. Sentimento de que eu fiz um bom trabalho...(e esse é o meu maior presente). Que Deus te dê muita saúde meu filho e sigas sempre sendo esse ser humano maravilhoso...", escreveu Dolores Aveiro nas redes sociais.