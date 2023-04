A mensagem de Cristiano Ronaldo no primeiro aniversário de Bella Esmeralda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bella Esmeralda, a filha mais nova de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, celebra esta terça-feira o seu primeiro aniversário e o internacional português já assinalou a data com uma publicação nas redes sociais."Parabéns pelo teu primeiro ano de vida, meu amor. O papá ama-te muito", escreveu o jogador.Também a mãe de CR7, Dolores Aveiro, partilhou uma fotografia com a neta no seu Instagram. "Um aninho de vida, parabéns minha netinha querida, a avó ama-te muito, que tenhas muita saúde. Beijinhos da avó", legendou.