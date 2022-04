Adrien e a longevidade de Ronaldo: «Ficas a pensar 'até que idade ele vai continuar a fazer isto?'»

Atualmente a jogar no futebol dos Emirados Árabes Unidos, ao serviço do Al Whada, Adren Silva recordou esta quinta-feira, em entrevista ao portal 'Goal' a caminhada portuguesa rumo ao Euro'2016 e deixou rasgados elogios ao capitão dessa Seleção (e da atual): Cristiano Ronaldo."Quando colocas as tuas emoções de parte e te sacrificas pela equipa, é sempre melhor e nós conseguimos fazê-lo. Podes às vezes ganhar jogos na base do talento individual de um jogador, mas numa equipa bem sucedida todos têm de cumprir a sua parte. Não estou a falar do 1 ao 11. Estou a falar todos de os jogadores darem o que têm, mesmo que só jogues uns minutos. Essa atitude faz a diferença e o Cristiano Ronaldo foi sempre muito influente nesse aspeto. Além do que faz em campo, que todos conhecem, a mentalidade e espírito que cria no balenário é muito positivo. Diz sempre umas palavras que elevam o moral do grupo e isso foi muito importante para nós enquanto equipa no Europeu", assumiu.Já sobre a longevidade de CR7, Adrien diz que não está surpreendido pois estamos a falar de... Cristiano Ronaldo. "Ficas sempre a pensar 'até que idade ele vai continuar a fazer isto?' A sua longevidade é o aspeto mais especial nele. Claro que, com tantos jogos, irá tornar-se mais duro e difícil do ponto de vista físico. Mas ele continua a jogar 60 a 70 jogos por ano e continua em grande forma. E mesmo que jogue menos, vai continuar a marcar. Por isso acho que pode jogar ao alto nível por mais uns quatro ou cinco anos. E isso é uma loucura! Porque, mesmo depois de ganhar tantos troféus, de alcançar tantas coisas, nunca está satisfeito e está sempre à procura de mais e mais troféus. E isso é algo que não lhe podem tirar. E fico muito feliz por ainda vê-lo a brilhar", frisou o médio, atualmente vinculado ao Al Whada, em Abu Dhabi.E quanto ao futuro do próprio Adrien? Nada está definido, mas será sempre ligado ao futebol. "Não sei em que área e de que forma. Mas por agora estou focado em jogar. Estamos em segundo na Liga e a lutar pelo título, temos a final da Taça em 10 dias e quero ganhar mais troféus. Também quero partilhar a minha experiência com os mais jovens. Tenho mais um ano de contrato, por isso no próximo ano vamos ver o que acontece. Para mim o mais importante é desfrutar do futebol aqui. A minha família está feliz, os meus filhos estão bem adaptados e isso é o mais importante. Se a minha família estiver feliz, eu estou feliz", assumiu.