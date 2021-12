Agbonlahor: «Se eu fosse o treinador do United deixava Cristiano Ronaldo de fora do próximo jogo»

Os comportamentos de Cristiano Ronaldo após o final do encontro contra o Newcastle continuam a fazer correr tinta na imprensa desportiva internacional. Esta quinta-feira, vieram à luz declarações de Gabriel Agbonlahor, antigo internacional inglês e jogador do Aston Villa, à 'Football Insider', criticando a postura do avançado português e capitão da Seleção Nacional portuguesa no final da partida.





"Parece-me que Cristiano Ronaldo só quer saber dos seus golos. Aquela exibição de Cristiano Ronaldo [no último duelo frente ao Newcastle] foi digna de alguém que andou o jogo todo amuado. Ele estava a atirar as mãos para o ar porque não estava a ter hipóteses. Depois do final do jogo, fugiu do relvado amuado e imagino que tenha continuado assim no balneário", começou por dizer, prosseguindo: "A atitude dele foi completamente errada. Se eu fosse o Rashford, o Greenwood ou o Sancho eu tinha medo de rematar à baliza. Sempre que têm uma oportunidade [para rematar] ele levanta os braços para dizer: 'Por que não me passaste a bola?'".Para Gabriel Agbonlahor, a chegada de Cristiano Ronaldo a Old Trafford foi um dos fatores que acabou por ter um impacto negativo na harmonia do balneário dos red devils, bem como no desempenho de alguns das suas pérolas como Rashford, Greenwood e Sancho.

"Não existe harmonia naquele balneário. Os desempenhos de Rashford e Greenwood têm caído a pique desde a chegada de Cristiano Rolando à equipa. Eles não conseguem ser eles próprios e expressarem-se dentro de campo, pensam: 'Eu tenho que passar ao Ronaldo, eu tenho de criar uma oportunidade para o Ronaldo'. Antes de Cristiano Ronaldo chegar, o Greenwood ia para cima dos adversários e tirava-os da frente. Agora não faz isso e é substituído ao intervalo", assumiu.



O antigo jogador do Aston Villa diz mesmo que a única ocasião em que o Manchester United particou um bom futebol esta temporada aconteceu frente ao Chelsea, numa partida em que Cristiano Ronaldo começou como suplente.

"Se eu fosse Rashford, Greenwood ou Sancho perguntaria a mim mesmo: 'Por que raio tiveram de trazê-lo para cá?'. Cristiano Ronaldo é um jogador fantástico, que teve uma carreira brilhante, mas ele já não é o jogador que era. O melhor futebol que o Manchester United apresentou esta temporada foi contra o Chelsea, com o Ronaldo no banco de suplentes. Se eu fosse o treinador e pudesse decidir, deixaria Cristiano Ronaldo de fora do próximo jogo", terminou.