Agbonlahor: «Solskjaer sabe que cometeu um erro ao trazer Cristiano Ronaldo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gabriel Agbonlahor, antigo avançado do Aston Villa e da seleção inglesa, voltou a insurgir-se contra Cristiano Ronaldo, sublinhando uma vez mais que a chegada do avançado português a Old Trafford teve um impacto negativo na equipa.

"Parece que Cristiano Ronaldo não dá tudo sempre que joga. Ronaldo e Cavani, os dois na frente, não funciona em todos os jogos porque é preciso que pelo menos um desses jogadores entre no meio-campo e pegue na bola. Foi aí que a equipa começou a sentir falta de Bruno Fernandes. Vê-se a diferença em Bruno Fernandes desde que Cristiano Ronaldo chegou. Antes de Cristiano Ronaldo chegar, Bruno Fernandes era o protagonista da equipa, agora é Ronaldo quem centra todas as atenções", começou por dizer, em declarações exclusivas ao 'Football Insider'.

No último encontro, na derrota (0-1) do Manchester United na receção ao Wolverhampton, de Bruno Lage, Cristiano Ronaldo foi o homem escolhido por Ralf Rangnick para carregar a braçadeira de capitão de equipa, algo que não agradou ao ex-Aston Villa.

"Cristiano Ronaldo vestiu a braçadeira de capitão frente aos Wolves. Antes de ele chegar, era Bruno Fernandes quem era o capitão quando Harry Maguire estava de fora. Vai existir tensão no balneário. Se olharmos para toda esta situação, Ole Gunnar Solskjaer sabe que cometeu um erro ao trazer Cristiano Ronaldo. É tão simples quanto isto. É verdade que Cristiano Ronaldo marcou golos, mas são golos que Greenwood e Rashford teriam marcado se estivessem na mesma posição", continuou.

Para Gabriel Agbonlahor, o ideal para o Manchester United seria deixar partir o craque português já no próximo mercado de transferências de verão. "Para mim, o melhor seria deixar Cristiano Ronaldo sair no verão e deixar Greenwood, Sancho e Rashford jogarem juntos", concluiu.