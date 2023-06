Al Nassr de Cristiano Ronaldo vai iniciar estágio de pré-época em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo vai iniciar o estágio de pré-temporada em Portugal, informou esta quinta-feira Alhazza Mutab, jornalista do 'Al-Bilad Daily'.

De acordo com a mesma fonte, o segundo classificado da última edição do campeonato saudita é esperado em Portugal no início de julho, apesar de ainda não ser conhecido o local onde a formação de Riade irá estagiar.