Alemães dizem que Cristiano Ronaldo quer dominar balneário do United e levam resposta de... Rashford

Christian Falk, jornalista do 'Bild', avançou esta quarta-feira com a alegada intenção de Cristiano Ronaldo em querer liderar e dominar o balneário do Manchester United e como essa tentativa do avançado português tem deixado vários companheiros de equipa irritados.

De acordo com esta fonte, foram os jogadores de nacionalidade inglesa, como Harry Maguire, atualmente capitão dos red devils, e Marcus Rashford que mostraram maior frustração pelo comportamento do craque português, que alegadamente se encontra à parte do plantel 'liderando' um mini-grupo que conta com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, mas também com a dupla brasileira Alex Telles e Fred.

Ora quem não gostou nada destas acusações foi... Marcus Rashford. O jovem avançado internacional A por Inglaterra respondeu à notícia publicada pelo supramencionado jornalista através da conta oficial do Twitter. "Estamos apenas a inventar coisas à medida que o tempo passa? Por favor, parem de procurar formas de dividir o grupo", escreveu Rashford, numa publicação que contou com uma resposta de Christian Falk. "Isso não é verdade e tu sabe-lo muito bem, Marcus Rashford", atirou.