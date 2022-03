Alerta em Manchester: Ronaldo falha concentração red devil e é dúvida para dérbi

Guardiola sobre Cristiano Ronaldo: «Tem sido um dos melhores nos últimos 15 anos» Guardiola sobre Cristiano Ronaldo: «Tem sido um dos melhores nos últimos 15 anos»

Cristiano Ronaldo está em dúvida para o dérbi deste domingo entre Manchester City e Manchester United, da 28ª jornada da Premier League. A informação já rola veloz na imprensa inglesa e apanhou de surpresa os adeptos do emblema red devil. Isto porque nada apontava para a ausência do jogador, que este sábado não se juntou com a comitiva no Lowry Hotel, que serve habitualmente de quartel-general para a formação.Luke Shaw, Edinson Cavani e Raphael Varane também não se apresentaram na unidade hoteleira, sendo que nenhum dos quatro ausentes está a contas com problemas físicos. O avançado uruguaio até está recuperado de lesão, após ausência para debelar o problema que o afetou.Qualquer um dos jogadores poderá juntar-se apenas domingo à comitiva, mas isso não é algo habitual no Manchester United. Os jogadores que estão instalados no Lowry Hotel são De Gea, Henderson, Heaton, Dalot, Wan-Bissaka, Jones, Maguire, Bailly, Lindelof, Telles, Matic, McTominay, Fred, Pogba, Hannibal, Lingard, Mata, Fernandes, Sancho, Elanga, Rashford.O avançado português que foi bastante elogiado por Pep Guardiola no lançamento do jogo deste fim-de-semana. "Tem sido um dos melhores jogadores dos últimos 15 anos, a par de Lionel Messi. O que eles têm feito, não vamos voltar a ver algo assim. Tem sido muito bom o que ele tem feito, é um finalizador excecional, tem sido espetacular vê-lo jogar todos estes anos. Temos que controlar o jogo e evitar que ele se aproxime da bola", atirou o técnico dos citizens, em declarações na conferência de imprensa de sexta-feira.