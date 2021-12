Alex Telles é próximo de Cristiano Ronaldo no Manchester United, tal como o avançado português o é de outros brasileiros que integram o balneário da formação inglesa. O antigo lateral do FC Porto documentou um episódio de CR7 nos red devils que demonstra o espírito positivo que existe entre colegas."Ele é o mais próximo dos brasileiros. Ele é muito alegre, está sempre a brincar e com alto astral. Gosta de ouvir música animada e conversa connosco. Tenta imitar como nós falamos, o nosso português do Brasil. Inclusivamente, nós fizemos uma mini-roda de samba no autocarro uma vez, ele chegou perto de nós e começou a sambar também. Ele gosta disso", revelou defesa esquerdino em declarações à UEFA.