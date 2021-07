Allegri sobre Cristiano Ronaldo: «Tem mais responsabilidade do que há três anos»

Massimiliano Allegri foi oficialmente apresentado esta terça-feira como treinador da Juventus, clube ao qual está de regresso dois anos depois. Como seria de esperar, Cristiano Ronaldo foi um dos temas abordados na conferência de imprensa, ele que vai voltar a trabalhar às ordens do treinador italiano, como já tinha sucedido em 2018/19.





"Ronaldo é um grande jogador e é inteligente. Falei com ele ontem, tal como já tinha falado com os outros jogadores, e disse-lhe que esta época vai ser importante. Disse-lhe também que estava feliz por vê-lo de volta. Agora, ele terá mais responsabilidade, porque há três anos tínhamos uma equipa mais experiente e agora temos muitos jogadores jovens. Espero muito dele em termos de responsabilidade. Está bem fisicamente e apto para jogar", referiu Allegri, sem querer olhar à posição que o internacional português vai ocupar no ataque da Vecchia Signora."A única coisa da qual tenho a certeza é que o Ronaldo vai marcar golos, independentemente da posição que ocupar. Ele e o Dybala não falham à frente da baliza", frisou.Allegri está de volta à Juventus, mas, segundo o próprio, o destino podia ter sido outro... o Real Madrid. "Estive muito perto [do Real Madrid], especialmente este ano. Quero agradecer ao presidente pelo oportunidade que ele me ofereceu, mas escolhi a Juventus porque me deu muito. Tem uma equipa jovem e capaz de crescer", salientou.