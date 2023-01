Amigo de Talisca 'profetizou' ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr

"Sonhei que jogavas com o Cristiano Ronaldo. O sonho da tarde bate sempre certo". Foi esta a mensagem partilhada na rede social WhatsApp por Everton Santos, humorista brasileiro mais conhecido por Dum Ice, em 27 de março de 2021, numa conversa com Talisca, numa altura na qual o brasileiro atuava nos chineses do GuaZ FC.Quase dois anos depois, esse sonho, essa espécie de profecia, acaba mesmo por concretizar-se. Não com Cristiano Ronaldo na China, mas na Arábia Saudita e tendo Talisca como colega de equipa no Al Nassr. E, claro, Dum Ice fez questão de mostrá-la nas redes sociais, numa imagem na qual é possível ver-se o avançado brasileiro a assumir que teria o sonho de jogar ao lado de CR7. Agora, vai mesmo acontecer...