Antigo CEO recorda passagem de Ronaldo pela Juventus: «Foi desafiante»

Beppe Marotta, antigo CEO da Juventus, não tem dúvidas que Cristiano Ronaldo é um jogador de equipa, apesar de muitos considerem o português "egoísta e petulante"."É um futebolista muito bom, ainda é. E acima de tudo é um grande campeão", garantiu Moratta na publicação italiana 'Cronache di Spogliatoio', citada pelo 'Daily Mail'. "Um campeão é uma pessoa que faz os companheiros acreditar."Depois, recordou a influência que o português tinha no seio dos bianconeri. "Era um pouco o líder, era o mais famoso e acabou por 'arrastar' os outros para o jogo. Por isso, foi desafiante."Ronaldo, que atualmente veste as cores dos sauditas do Al Nassr, esteve três épocas na Juventus, tendo marcado 101 golos e conquistado dois campeonatos.