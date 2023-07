Arthur elogia mentalidade de Ronaldo e revela: «Estava sempre a olhar para os nossos pratos...»

O brasileiro Arthur pode não ter atingido aquilo que provavelmente se lhe apontava, mas ninguém lhe pode tirar um estatuto que poucos jogadores têm: ter jogado ao longo da carreira ao lado de Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Neymar. E é com conhecimento de causa que fala de cada um deles em entrevista ao 'Mundo Deportivo'.O primeiro a ser analisado foi Messi, com o qual jogou no Barcelona. "É um fora de série, talvez o melhor jogador da história. Ou, pelo menos, um dos três melhores. Tive uma grande oportunidade de partilhar momentos lindos com ele no balneário. É reservado, mas é uma pessoa com grande coração. É incrível como entende o jogo e a quantidade de anos que jogou ao mais alto nível. Não é qualquer um que o consegue", começa por dizer.Sobre Cristiano Ronaldo, seu colega na Juventus, o brasileiro deixa rasgados elogios. "Como desportista e pessoa é espectacular. Tenta melhor todos os dias. Lembro-me que quando íamos comer, ele olhava sempre aos nossos pratos e gozava com aquilo que tínhamos que comer. É muito profissional. Nunca tinha visto alguém com a sua mentalidade. E como jogador os resultados estão aí".Quanto a Neymar, a ligação começou na seleção. "Foi a primeira vez que tive com ele, estava eu no Grémio. Foi uma pessoa que me ajudou imenso. Preocupa-se muito com os outros e posso dizê-lo por experiência própria. Como jogador, todo o mundo vê a qualidade que tem."