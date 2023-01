Avançado brasileiro desafia Cristiano Ronaldo: «Quero ser o melhor da Arábia Saudita»

Marcão é reforço do Al-Ahli Jeddah depois de temporadas de sucesso na China onde se sagrou campeão ao serviço do Wuhan Three Towns. O avançado brasileiro, de 28 anos, mostrou-se ambicioso no arranque da nova etapa na carreira, desafiando inclusivamente Cristiano Ronaldo."Conversei com o Talisca, que é meu amigo. Hoje ele joga com o Cristiano Ronaldo [no Al Nassr]. Ele passou-me informações porreiras. É o meu terceiro país. Sei como funciona a questão da alimentação, cultura... E quem não quer jogar contra um Cristiano Ronaldo?! Agora eu quero ser o melhor jogador da Arábia Saudita, independentemente de quem lá jogue", deixou claro em declarações ao 'Globoesporte' o dianteiro que faturou 27 golos em 26 jogos em 2022.Marcão tem 1,95 metros e o começo de carreira até foi pautado por uma indecisão na modalidade a praticar."Achava ser melhor no basquetebol do que no futebol... Sempre achei isso, até hoje. Tinha planos de ir para os Estados Unidos tentar uma bolsa para seguir no basquetebol. Só que fui fazer uma 'pelada' no futebol e havia olheiros do Ituano que me viram e gostaram de mim. Como eu morava com a minha mãe, e ela era muito mais simples do que o meu pai, então eu tinha uma escolha a fazer. Abri mão de jogar basquetebol, que era o meu sonho e do meu pai, para ajudar a minha mãe", assumiu o jogador brasileiro que começou a jogar profissionalmente no Ituano.