Cristiano Ronaldo no Barcelona? «Preferiram o Quaresma»

O antigo diretor desportivo do Valencia e do Barcelona, Robert Fernández, admitiu numa entrevista ao 'Superdeporte' que, em 2003, Cristiano Ronaldo esteve perto de rumar à Catalunha, mas o clube acabou por optar pela contratação de Ricardo Quaresma.





"Liguei ao Jorge Mendes e disse ‘chamo-me Robert Fernández, trabalho para o Valencia; vou a Portugal ver um jogo e gostaria de falar consigo’. Acabámos por nos encontrar num hotel, após um jogo em que o Cristiano Ronaldo esteve muito bem. Vi que um representante do Barcelona, que não me recordo exatamente quem era, também estava lá a assistir ao jogo em Alvalade. Depois do jogo ele disse-me: ‘Que grande jogador é aquele Cristiano, mas o Quaresma também é muito bom’. Não sei bem o porquê, mas o Barça acabou por contratar o Quaresma", revelou.Ricardo Quaresma foi contratado pelo Barcelona precisamente em 2003, mas fez apenas uma época em Camp Nou, na qual marcou um golo em 28 jogos, acabando por rumar ao FC Porto na época seguinte. Cristiano Ronaldo saiu no mesmo verão para o Manchester United, tendo assinado pelo Real Madrid em 2009.