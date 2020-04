Bernardo Silva: «Ideia de doar um milhão de euros foi de Ronaldo»

A Seleção Nacional concordou doar um milhão de euros ao futebol não-profissional como já era sabido. Bernardo Silva revelou agora numa conversa em direto no Instagram que a ideia partiu do capitão da equipa das quinas, Cristiano Ronaldo.





Bernardo Silva mostra dotes ao piano e toca tema de Tom Jobim Bernardo Silva mostra dotes ao piano e toca tema de Tom Jobim

A carregar o vídeo ...

"As pessoas dizem que ele é arrogante, mas é um tipo fantástico. Jogar com um dos melhores da história é um privilégio. É fácil. Se puseres a bola naquela zona, ele marca. Nem precisa de ser um bom passe. Ele deu-nos a ideia de doar parte do nosso bónus que ganhámos por nos qualificarmos para o Europeu", vincou em declarações ao BRFootball.