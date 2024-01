'Bloomberg Línea' avança que Cristiano Ronaldo comprou uma mansão na Ilha dos Bilionários, no Dubai

Por estes dias no Dubai, enquanto aguarda a cerimónia dos Globe Soccer Awards, que decorre no dia 19 deste mês e na qual o português saberá, pelo menos, que será distinguido com o- por ter sido o goleador máximo de 2023 -, Cristiano Ronaldo vê o seu nome ser esta sexta-feira associado ao paraíso dos Emirados Árabes Unidos... mas por outros motivos.De acordo com a informação recentemente divulgada pela 'Bloomberg Línea', o craque português terá comprado uma mansão na Ilha da Baía de Jumeirah, mais conhecida por Ilha dos Bilionários, imóvel esse que receberá durante este ano. Até ao momento não se sabe as especificações do imóvel, nem o custo em que estará avaliado, apesar de se especular que andará na ordem das dezenas de milhões de euros.A título de curiosidade, uma das mansões de 30.000 metros quadrados que estão à venda na Baía da Ilha dos Bilionários possui seis quartos, acesso privado à praia, uma sala de exposição para até sete carros, spa, alojamento para funcionários e ainda uma piscina com vista completa para o centro de Dubai.A Ilha dos Bilionários é assim conhecida devido ao número de bilionários por quilómetro quadrado superar qualquer outro local nos Emirados Árabes Unidos. Entre os magnatas que possuem um imóvel naquele local, está a empresária angolana Isabel dos Santos.