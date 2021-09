Bonucci sobre Ronaldo: «Começámos a pensar que a sua presença era suficiente para ganhar jogos»

O defesa central da Juventus, Leonardo Bonucci, acredita que a presença de Cristiano Ronaldo no plantel da vecchia signora nas últimas três temporadas não trouxe apenas benefícios para o grupo de trabalho de Turim.





"A presença de Ronaldo influenciou-nos muito. O mero facto de treinar com ele dava-nos um extra, mas de forma inconsciente os jogadores começaram a pensar que a sua presença era suficiente para ganhar jogos", contou o italiano em entrevista ao ‘The Athletic’."Começámos a ficar aquém no nosso trabalho diário, na humildade, no sacrifício, na vontade de estar lá para o companheiro de equipa. Nos últimos anos, acho que se percebia isso. Na última temporada acabámos em quarto e só ganhámos a Taça de Itália porque voltámos a ser uma equipa", acrescentou o defesa atual campeão europeu.Ronaldo deixou a Juventus este verão após três anos ao serviço dos bianconeri, com os quais venceu dois títulos da Serie A, uma Taça de Itália e duas Supertaças, porém falhou o principal objetivo de conquistar a Liga dos Campeões.O avançado português marcou 101 golos em 134 jogos ao serviço da vecchia signora, porém a última temporada realizada pelo português em Itália ficou longe de ser perfeita, com a Juve a perder o campeonato italiano pela primeira vez em 10 anos.Bonucci relembrou o momento, afirmando que, durante a última época de CR7 na Juventus, a vontade de vencer da equipa já não era a mesma que em fora em tempos."Antes, se atirassem um pedaço de lenha para o balneário antes dos jogos, rapidamente se transformaria em fogo, tal era a eletricidade que corria naquela equipa. Nós sentimos a falta disso. Talvez porque passámos a dar como garantido que se passássemos a bola a Cristiano ele ganharia-nos a partida. Mas o Cristiano necessitava mais da equipa do que nós necessitávamos dele", acrescentou Bonucci."Tinha que haver uma mudança, porque é a equipa que torna as individualidades boas e não os indivíduos que fazem a equipa boa, mesmo estando na falar do melhor do mundo", rematou.