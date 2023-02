Borussia Dortmund explica o porquê de ter rejeitado Ronaldo: «Não dependemos das redes sociais»

Cristiano Ronaldo rescindiu contrato em novembro com o Manchester United depois de meses de uma cisão aberta com o clube onde regressou em 2021. Antes de se tornar o jogador mais bem pago do Mundo e de reforçar os sauditas do Al Nassr, o capitão da Seleção Nacional recebeu várias abordagens.Uma delas foi a do Borussia Dortmund. Contudo, os alemães explicaram o porquê de não se terem reforçado com o avançado luso. "Fundamentalmente, o valor do Borussia Dortmund não depende de seguidores nas redes sociais. Somos um clube de futebol, essa é a ideia-chave. Podemos ter o melhor marketing e as melhores ideias, mas se perdermos por 3-0 em casa com o Friburgo não adiantará nada. Mesmo com a melhor apresentação da marca, o principal ainda é o produto", sustentou à revista 'Kicker' Carsten Cramer, presidente-executivo do emblema que figura no 2º posto da Bundesliga, com os mesmos pontos do líder Bayern Munique.