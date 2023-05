Braço-de-ferro entre Nuno Espírito Santo e Cristiano Ronaldo na Liga saudita

O objetivo de Cristiano Ronaldo levar o Al Nassr à conquista do título saudita pode terminar hoje. Se na terça-feira ainda evitou a festa do Al Ittihad, equipa treinada por Nuno Espírito Santo, graças a uma sensacional reviravolta frente ao Al Shabab - CR7 fez o golo da vitória (3-2) depois de ter estado a perder por 2-0 –, hoje o conjunto do craque português já não depende de si próprio. Com 66 pontos, mais 3 do que o Al Nassr, e vantagem no confronto direto, ao técnico português basta um triunfo no reduto do Al Feiha (12º) para resolver hoje a questão, a uma jornada do fim. Já Ronaldo desloca-se ao terreno do Al-Ettifaq.