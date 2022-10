Bruno Fernandes: «Parece que Ronaldo bate mais um recorde a cada semana que passa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Fernandes não podia estar mais satisfeito após o triunfo (2-1) do Manchester United frente ao Everton. Em declarações à BT Sport no final da partida, o internacional português sublinhou a grande exibição da equipa, o seu espírito de união e parabenizou Cristiano Ronaldo pelo golo 700 por clubes da carreira, que acabou por oferecer os três pontos aos red devils.

"Defendemos muito bem. É assim que tem de ser, temos de estar juntos e fazer sempre o melhor pela equipa. Sofremos um golo do nada mas jogámos muito bem na primeira parte. Nos últimos 20 minutos da segunda metade podíamos ter feito um pouco melhor, mas é muito bom regressarmos às vitórias. Queremos mostrar este espírito e esta união, é isto que fará com que juntos possamos vencer mais jogos de forma consecutiva", começou por dizer o médio-centro português, continuando: "É difícil de acompanhar e contar todos os golos do Ronaldo porque parece que ele bate mais um recorde a cada semana que passa. Estou muito feliz por ele porque ele tem trabalhado muito para conseguir este golo. Hoje conseguiu fazer o golo e a vitória para nós, mas o mais importante para ele é que a equipa conseguiu vencer e conquistar os três pontos."