Camisola autografada por Ronaldo vai a sorteio para ajudar jovem agredido à saída de bar

O jovem português João Pedro foi agredido em novembro à saída de um bar em Ayamonte, em Espanha, e sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e um AVC isquémico. Para ajudar o jovem que ainda se encontra no país vizinho nos valores para tratamentos e reabilitação, as iniciativas multiplicam-se entre amigos e família e Cristiano Ronaldo, através do amigo pessoal Miguel Paixão, foi sensível ao pedido de auxílio.Assim, o craque da Seleção Nacional doou uma camisola autografada do Manchester United para poder ajudar João Pedro. A camisola irá contemplar o vencedor por via de sorteio depois de compradas 10 mil rifas, no valor de 10 euros cada. O valor reverte para João Pedro."Tivemos a informação de que o João Pedro finalmente virá para território nacional. Sabemos que se deslocará a Huelva uma ambulância com tripulação portuguesa (médico(a) e enfermeiro(a)) com esse objetivo, o de o transferir para a Unidade Hospitalar de Faro. O estado clínico do João Pedro, continua a carecer de muitos cuidados, infelizmente iniciou o novo ano de 2022 com febre e tosse, tendo-lhe sido diagnosticada uma bactéria no sangue. Já foi iniciado o tratamento com antibióticos. Está mais frágil e sob forte medicação com o objetivo de se manter calmo", pode ler-se na página de Facebook 'Vamos ajudar o João Pedro'.