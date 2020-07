Camisola de Cristiano Ronaldo rende 3.520 euros

Terminou no passado dia 6 de julho o leilão solidário de uma camisola da Juventus autografada pelo melhor jogador de futebol do mundo, Cristiano Ronaldo. A proposta mais alta atingiu o montante de 3.520 Euros. Uma ação promovida pelo Fundo Emergência abem: COVID-19, que se destina a dar acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde aos cidadãos que ficaram economicamente mais vulneráveis em consequência da atual pandemia.





Com este valor vai ser possível dar a mão a mais pessoas. O casal vencedor, Vânia Moreira e Nuno Vieira, afirma que «na vida, não andamos sozinhos. O nosso bem-estar depende de tantos conhecidos e desconhecidos ao nosso redor. Foi com muito gosto que fizemos parte desta ação solidária, permitindo ao abem: continuar a levar a saúde a quem precisa, com a satisfação que sentimos cada vez que o Cristiano Ronaldo nos dá uma alegria. E tem-nos dado tantas».O leilão decorreu durante duas semanas na Plataforma eSolidar, contou com dezenas de licitações e teve como objetivo ajudar os mais desfavorecidos no acesso ao medicamento. O valor da proposta vencedora foi totalmente incorporado no Fundo Emergência abem: COVID-19.A Emergência abem: COVID-19 é um movimento solidário, criado pela Associação Dignitude em março deste ano para fazer face às consequências negativas da pandemia COVID-19. Ao ajudar pessoas economicamente mais vulneráveis no acesso aos medicamentos, produtos e serviços de saúde procura-se minimizar os efeitos sociais já sentidos por milhares de portugueses.O leilão terminou, mas a necessidade de ajudar quem mais precisa mantém-se. Por isso, todos podem ser solidários e fazer um donativo para o Fundo Emergência abem: COVID-19 através de transferência bancária para o IBAN: PT50.0036.0000.99105930085.59; via MB WAY: 932 440 068; diretamente no website www.abem.pt ou na página de Facebook do abem:. Os doadores podem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org, para que lhe seja enviado o recibo de donativo.