Campeão do Mundo pela Argentina condena atitude de Ronaldo: «Aquilo não se faz, os colegas a festejar...»

Oscar Ruggeri defende que Cristiano Ronaldo deveria permanecer mais tempo em campo depois de o árbitro dar por termina a partida em que Portugal bateu a Suíça por claros 6-1, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. O antigo central e campeão do Mundo pela Argentina em 1984 considera que o capitão da Seleção Nacional deveria ter dado o exemplo."Aquilo não se faz. Os teus companheiros estão ali, a festejar, e tu tens também de estar lá. Fala com o treinador no balneário, mas no relvado tens de estar com o grupo. Eles não têm nada que ver [com os problemas] e lutam todos pelo mesmo", referiu o jogador que participou em três Mundiais pela alviceleste em declarações à ESPN Argentina.Refira-se que CR7 foi dos primeiros a aplaudir os adeptos no relvados, após o apito final, acabando por também ser o primeiro a dirigir-se para os balneários enquanto os colegas de equipa festejavam o triunfo sobre os helvéticos.