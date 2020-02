Canal de TV revela quanto Cristiano Ronaldo dá a Georgina por mês

O programa 'Viva la Vida', do canal de TV espanhol 'Telecinco', revelou que Cristiano Ronaldo dá à namorada e mãe biológica de uma das suas filhas entre 50 a 80 mil euros por mês para os seus gastos diários e demais despesas com as crianças.





Georgina, conta o programa, passou de funcionária de uma loja de luxo em Madrid a namorada de um dos futebolistas mais famosos do Mundo e pouco a pouco foi mudando o seu estilo, que passou a ser mais 'glamoroso'. A modelo e bailarina argentina tem publicado fotografias vestida com marcas de luxo e ao alcance de poucos, como Louis Vuitton, Gucci, Alberta Ferreti, entre outras.Mas Georgina também já começou a rentabilizar a sua fama, pois segundo o mesmo programa cobra 8 mil euros às marcas que promove, além de pedir 100 mil euros por entrevista, embora já tenha estado em programas de TV sem cobrar nada.A 'investigação' da 'Telecinco' foi motivada pelaeste mês, no 35.º aniversário do craque. Georgina 'abriu os cordões à bolsa' e não olhou a gastos, tendo comprado um carro avaliado em mais de 180 mil euros.