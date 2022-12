Capello chama "presunçoso" a Cristiano Ronaldo: «Não encontrou nenhum clube que acreditasse nele»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fabio Capello, antigo técnico italiano, abordou a situação de Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional que acertou a rescisão com o Manchester United ainda em novembro, antes de arrancar o Campeonato do Mundo. Para o campeão da Europa de clubes, CR7 propiciou a situação para agora ser um futebolista livre."Ronaldo procurou isto. É uma pena. Como jogador, ele não pode ser questionado, mas foi presunçoso. Ele ofereceu-se e não encontrou nenhuma equipa que acreditasse nele. Passou a ser um pouco problemático para qualquer equipa", declarou em entrevista ao jornal transalpino 'Corriere della Sera'.O ex-treinador, de 76 anos, emitiu ainda uma opinião sobre a possibilidade de José Mourinho poder vir a orientar a Roma e a seleção portuguesa ao mesmo tempo."Acho que não [vai acontecer], dada a seriedade e importância que põe que coloca na tarefa, não creio que ele aceitaria tal tarefa. Tem de viver o papel de treinador, ir ver os jogadores, falar com eles", vincou Capello.