Capello diz que Real Madrid está a pagar caro saída de Cristiano Ronaldo

Roma e Real Madrid defrontam-se esta terça-feira na Champions. Ambas as equipas vêm de uma semana negativa e quem vencer garante já presença nos ‘oitavos’ da prova milionária. Na análise à partida, Fabio Capello disse que equipa merengue está em desvantagem."Talvez o Real Madrid chegue pior ao jogo. Está a pagar o facto de ter pensado que seria mais fácil ganhar sem Cristiano Ronaldo, que os resultados seriam os mesmos. Quando ele estava em Madrid, os adversários estavam assustados e os seus companheiros de equipa mais soltos", diz o antigo treinador dos merengues em entrevista à 'La Gazzetta dello Sport'.Romanos e merengues estão na frente do Grupo G, iguais em quase tudo - menos no saldo de golos - e a partida é de cariz decisivo. Para Kolarov, os giallorossi têm de mostrar mais qualidade. "A Roma que jogou em Madrid [perdeu 0-3] não é a que vai entrar em campo. Temos de mostrar quem manda", realçou, deixando uma mensagem aos adeptos: "Podem criticar, mas não percebem de futebol." Já Solari confia no seu plantel. "Eibar é passado", vincou, saindo em defesa de Ramos: "É um homem honesto e um emblema de Madrid, do futebol e do desporto."No outro jogo, o CSKA tentará vencer contra um Plzen já sem hipóteses de modo a aproximar-se dos lugares de apuramento.