Cristiano Ronaldo ainda nem se estreou em campo com a camisola da Juventus mas já tem direito a um carro de serviço fornecido pelo emblema italiano. Habituado a ter modelos da Audi no Real Madrid, CR7 vai agora receber o modelo mais exclusivo do catálogo da Jeep: o Grand Cherokee Trackhawk.

Com um valor de mercado que ronda os 130 mil euros, este Jeep conta com um enorme motor V8 de 6,2 litros de cilindrada que debita 707 cv de potência, número que faz dele o SUV mais potente do mundo. Este bloco está acoplado a uma caixa automática de oito velocidades e a um sistema de tracção integral que lhe permite passar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,7 segundos e acelerar até aos 289 km/h.