Cassano: «Ronaldo na Roma? Tontice... Mourinho não tinha uma boa relação com ele no Real Madrid»

A possibilidade de Cristiano Ronaldo mudar-se para a Roma, equipa que na próxima temporada será orientada por José Mourinho e que conta com o português Tiago Pinto como diretor-desportivo, continua a fazer correr tinta em Itália.





Em declarações na noite de sábado ao canal de YouTube 'BoboTV', Antonio Cassano, antiga figura de Roma e Real Madrid, afirmou ser uma "tontice" pensar-se que o craque português poderia voltar a ser orientado pelo 'Special One', justificando com aquela que seria a relação que os dois tinham quando o treinador luso esteve no comando dos merengues, entre 2010/11 e 2012/13."Ronaldo na Roma? É uma tontice... Mourinho não tinha uma boa relação com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, como podem pensar que ele iria agora para a Roma? Agora não sei se têm o mesmo representante, ou porque é português, o diretor desportivo também é português... mas como podem pensar que ele poderá ir para a Roma?", atirou o ex-internacional italiano.