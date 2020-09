Chef italiano, primo de Melissa Satta e um dos homens de confiança de Ronaldo

Cristiano Ronaldo ultrapassou a barreira dos 100 golos ao serviço da Seleção Nacional, feito que aos 35 anos volta a colocar o internacional português como 'extraterreste' e segundo a imprensa internacional, Giorgio Barone é o nome do chef italiano que desde janeiro tem ao seu comando a dieta do internacional português.





Giorgio Barone é primo da apresentadora Melissa Satta e foi quem mudou os hábitos de Prince Boateng e o colocou nos eixos. Aquilani, Ambrosini e Stegano Sensi foram outros dos futebolistas que já colocaram nas mãos de Barone a sua alimentação."Cozinha massa como ninguém" é dos elogios que mais fazem ao chef italiano que desde janeiro cuida de Ronaldo e da sua família. Segundo a imprensa espanhola, Giorgio Barone acompanha o internacional português para onde quer que este vá.Barone foi visto no seu barco de Ronaldo durante as férias deste verão, assim como na casa do internacional português em Turim. o 'As' escreve mesmo que CR7 "depositou toda a sua confiança no chef Barone e os resultados são evidentes."