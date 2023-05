Chelsea atento a Cristiano Ronaldo

A hipótese de Cristiano Ronaldo voltar ao futebol inglês pode não estar totalmente afastada, com o portal 'Football London' a associar o português ao Chelsea. Os rumores sobre a vontade de CR7 deixar o Al Nassr já no próximo verão têm subido de tom nas últimas semanas e, se em Espanha se especula sobre uma remota chance de voltar ao Real Madrid, em Inglaterra são os blues apontados como principais interessados. CR7 já esteve nas cogitações do clube detido pelo norte-americano Todd Boehly - confesso fã de Ronaldo - mas a transferência foi reprovada por Thomas Tuchel, que até deixou o cargo semanas depois. Ora, tal como em agosto passado, também agora o regresso do avançado de 38 anos a Inglaterra estará dependente do aval do novo treinador, sendo Mauricio Pochettino visto como o favorito ao cargo.