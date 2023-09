CMTV transmite jogos do Al Nassr de Ronaldo na Liga dos Campeões Asiática

A CMTV vai transmitir os jogos do Al Nassr na Liga dos Campeões asiática. A equipa de Luís Castro é uma das favoritas à conquista de um troféu que nunca venceu. Com uma jornada disputada, os sauditas têm 3 pontos no Grupo E.Para já, está garantida a transmissão de cinco jogos: com Istiqlol (já na 2ª feira), Al Duhail (24 out. e 7 nov.), Persepolis (27 nov.) e Istiqlol (5 dez.). Caso o Al Nassr chegue à final, a CMTV transmitirá 11 jogos.