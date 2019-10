Conselho Português para os Refugiados lança desafio a Ronaldo

O Conselho Português para os Refugiados (CPR) lançou uma carta aberta a Cristiano Ronaldo, em que pretende apelar à solidariedade para com Miguel Duarte, membro do navio Iuventa, constituído arguido em Itália por ajudar à imigração ilegal.

O objetivo é simples: Ronaldo vestir a camisola com o nome de Miguel e o número 7 nas costas e publicar a fotografia nas redes sociais. "Seria fantástico. Assim, quando os italianos aplaudirem alguém que idolatram, também estarão a aplaudir o que o Miguel fez pelos refugiados. Veste a camisola, Ronaldo. Afinal o melhor do Mundo pode ajudar a fazer o Mundo melhor", lê-se na carta, que vem acompanhada da hashtag #VesteRonaldo.

Tal como outros nove membros do navio pertencente à ONG alemã Jugend Rettet, de resgate humanitário no Mediterrâneo, Miguel arrisca uma pena de 20 anos de prisão. Acerca das acusações de que é alvo, tornou-se célebre com a seguinte declaração. "Quando vejo uma pessoa a morrer afogada, não pergunto se ela tem passaporte. Tiro-a da água."

O movimento está lançado! Fica só a faltar a resposta de CR7.