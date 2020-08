Contreras recorda amizade com Ronaldo: «Às segundas havia churrasco em casa de Jorge Mendes»

Pablo Contreras representou o Sporting, cedido pelo Celta de Vigo, em 2002/2003, a época em que Cristiano Ronaldo apareceu na equipa principal dos leões. E numa entrevista ao jornal chileno 'Las Últimas Noticias' o antigo futebolista recordou a relação de amizade que criou com o português.





"Na temporada 2002/03 em Portugal partilhei o balneário com o João Pinto, o Pedro Barbosa, o Sá Pinto e dois miúdos que estavam a emergir, Ricardo Quaresma, de 18 anos, e Cristiano Ronaldo, de 17. Criámos laços porque todos tínhamos Jorge Mendes como representante e todas as segundas-feiras fazíamos churrascos na sua casa com piscina. Partilhava muito tempo com o Cristiano, o Quaresma e o Rodrigo Tello. Eu tinha 23 anos. Foi uma temporada grandiosa", contou Pablo Contreras.O antigo futebolistas chileno recordou ainda que na altura era ele quem 'conduzia' Cristiano Ronaldo: "Fazia-me chegar uma hora mais cedo para treinar sozinho. Dizia-me que iria ser o melhor jogador do Mundo. Depois do treino ficava mais uma hora a treinar.""Em 2015, quando fui a Madrid fui visitá-lo a Valdebebas com o meu filho. Terminou o treino e veio cumprimentar-nos com o Pepe e o Casillas. Estivemos a falar uns 40 minutos e no final, disse-me: 'Pablo, queres ir ao jogo desta noite?'. Era para a Taça do Rei e jogavam os suplentes. O Vicente [o filho de Contreras] estava 'louco'. Disse-lhe: 'a sério Cristiano? 'Sim, dá-me o teu número' e anotou-o num papel.""Disse ao meu filho: 'o mais provável é que não me ligue', mas às três da tarde ligou-me a dizer que às 21h os bilhetes estavam em determinada porta e que teria à minha espera os seus amigos", recorda ainda."É uma pessoa demasiado humana. Por mais que digam que é arrogante, dentro do campo é, mas fora é uma enorme pessoa. Fez o meu filho feliz e só tenho a agradecer. O meu filho pensava que nunca o iria conhecer mas até tem uma camisola autografada", afirmou Contreras.