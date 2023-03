Cristiano Ronaldo: «Acreditar sempre até ao final!»

O Al Nassr teve de suar muito para conseguir conquistar os três pontos na receção ao lanterna vermelha Al Batin, encontro da 19.ª jornada da Liga saudita que terminou com um triunfo da formação de Riade por 3-1, que apontou os três golos já no período de descontos.

Depois de ter apontado oito golos nos últimos quatro jogos, Cristiano Ronaldo voltou a estar em dia não com a baliza, apesar das diversas oportunidades que foi capaz de criar. No final da partida, o craque português sublinhou o espírito de resiliência do grupo, que acreditou até ao final que poderia vencer o jogo. "Acreditar sempre até ao final! Vamos", escreveu o experiente avançado luso, através da sua conta oficial no Instagram.