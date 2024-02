Cristiano Ronaldo após regressar à competição com um golo: «Vou continuar ao meu nível»

Cristiano Ronaldo marcou o único golo na vitória do Al Nassr no terreno do Al Fayha por 1-0, na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões Asiática. Após o encontro, que marcou o regresso oficial à competição depois da paragem em janeiro, o internacional português garantiu que tanto ele como a equipa vão rapidamente voltar ao seu melhor nível."Temos trabalhado muito bem. Como disse o míster e bem, não tivemos muitos jogos de preparação e isso ali e acolá nota-se um bocadinho, mas pouco a pouco a equipa vai ganhando a sua forma e mecanismos de jogo. Vamos entrar na rotina que tínhamos há um mês. Vou continuar ao meu nível esta época e iremos atingir os nossos objetivos", disse o capitão do clube de Riade e da Seleção Nacional na conferência pós-jogo."A nível pessoal, quero repetir o que fiz no ano passado com um bom começo. Sei que nos próximos cincos meses haverá muitos jogos. Serão meses difíceis, com partidas fundamentais, mas podemos atingir os nossos objetivos", acrescentou.Depois uma lesão que atrapalhou a sua pré-temporada, Ronaldo garantiu que tudo está bem após ter sido questionado sobre um aparente coxear no final do jogo: "Não, estou bem. Parece que estou lesionado mas não estou (risos)."