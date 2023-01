Cristiano Ronaldo apresenta queixas num tornozelo

Cristiano Ronaldo saiu do relvado a coxear, após a derrota (1-3) do Al Nassr frente ao Al Ittihad, na meia-final da Supertaça da Arábia Saudita. Nos descontos, o avançado sofreu uma entrada dura de Hamdan Al-Shamrani e ficou lesionado no tornozelo direito. No final da partida era visível o desconforto de CR7. Ainda assim, apesar da preocupação, a imprensa saudita garantiu ontem que o craque deverá estar recuperado para o próximo jogo do Al Nassr, a 3 de fevereiro, com o Al Fateh.

Alvo de críticas

Com duas partidas discretas nos dois jogos oficiais realizados em solo árabe, começam a surgir as primeiras críticas a Ronaldo por parte dos adeptos, que esperavam ver CR7 conseguir, pelo menos, levar o clube à final da Supertaça. Nas redes sociais, foram muitos os comentários de desagrado às duas exibições do avançado português. CR7 teve apenas uma oportunidade frente ao Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, mas o cabeceamento saiu à figura do guarda-redes. "O Ronaldo falhou uma ocasião de golo que mudaria o rumo do jogo", lamentou-se o técnico do Al Nassr, o francês Rudi Garcia. *