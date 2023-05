Cristiano Ronaldo comenta renovação de ex-colega com a Juventus com 'emoji' enigmático

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Figura importante no balneário da Juventus, Carlo Pinsoglio anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o clube de Turim até 2025. O experiente guarda-redes, de 33 anos, recorreu às redes sociais para anunciar o novo acordo com a 'Vecchia Signora' e não faltaram comentários à sua publicação.

Entre as centenas de comentários, estava o de Cristiano Ronaldo, antigo companheiro de equipa de Carlo Pinsoglio: "Grande", escreveu o craque português, seguido de um 'emoji' de um nariz de um porco, que terá um significado desconhecido até ao momento, como dá conta a imprensa italiana.