Cristiano Ronaldo defendeu-o em 2014 e agora tem sucesso seguindo os conselhos do português

Ryota Iwaoka ficou 'famoso' em 2014, durante um evento promocional no Japão, ao colocar uma pergunta a Cristiano Ronaldo... em português. "Boa tarde. O meu nome é Ryota. O meu sonho é ser jogador de futebol e um dia ter o prazer de jogar contigo. O que devo fazer para atingir esse objetivo?", questionou o rapaz, então com 12 anos de idade.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ???? (@ryo___ta29)

Visivelmente atrapalhado e com naturais dificuldades para pronunciar-se na língua de Camões, a intervenção de Ryoka motivou gargalhadas do público e Cristiano Ronaldo apressou-se a defendê-lo. "Porque é que se estão a rir? Ele fala muito bem português. Deviam estar felizes por ele se ter esforçado tanto", atirou, na altura, o internacional português, que logo a seguir por dar os seus conselhos ao menino: "Fé, esforço e nunca deixes uma oportunidade passar".Mais de seis anos depois, Ryota Iwaoka parece ter seguido à risca os ensinamentos do craque português e recentemente ajudou a equipa que representa (Yamanashi Gakuin) a conquistar o 'All Japan High School Soccer Tornament', um prestigiado torneio do escalão sub-18. O jovem partilhou a conquista nas redes sociais e admitiu que as dicas de CR7 têm sido fundamentais."O conselho de Cristiano esteve sempre no meu pensamento. Consegui ganhar o campeonato! Nos últimos anos, principalmente neste último, tenho sofrido muitas lesões. Mesmo assim, houve pessoas que me apoiaram muito e têm estado sempre aqui. Estou muito feliz por ter os melhores amigos. Obrigado por tudo!", escreveu Ryota Iwaoka, no Instagram, como legenda a uma fotografia na qual surge ao lado dos companheiros enquanto celebravam a conquista do título.