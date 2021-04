"Êxito", "sonhos" e "desculpas": Ronaldo deixa mensagem nas redes sociais... em espanhol

Com a Juventus a viver um momento conturbado - com o título perdido e na luta pela presença na Liga dos Campeões - Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais que pode ser uma fonte de inspiração mas também um aviso para os bianconeri.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"O êxito acontece quando os teus sonhos são maiores do que as tuas desculpas", escreveu o internacional português.Recorde-se que a equipa de Turim empatou domingo na visita à Fiorentina e está na quarta posição da Serie A com os mesmos pontos do Nápoles, que é terceiro, e do Milan, quinto classificado.