Cristiano Ronaldo doa camisola autografada a leilão para ajudar vítimas do vulcão de La Palma

Cristiano Ronaldo cedeu uma camisola da Seleção Nacional por si autografada (e com dedicatória) para um leilão que visa recolher fundos para ajudar as vítimas do vulcão Cumbre Vieja. O leilão irá iniciar-se a 24 de dezembro, terá a duração de 10 dias e será realizado pela rectArquitectos, uma empresa de arquitetura sedeada em La Palma, que conseguiu aquele objeto através da ligação que tem com Toñito, antigo jogador do Sporting que foi colega de CR7 no Sporting."Nem a força de vulcão poderá derrubar La Palma. Todo o meu apoio para a Ilha Bonita. Com carinho", pode ler-se na dedicatória deixada pelo avançado do Manchester United na camisola que estará a leilão.