Cristiano Ronaldo e as novas gerações: «As coisas são mais fáceis e não valorizam o suficiente»

Cristiano Ronaldo considera que as gerações mais novas acabam por ter as coisas de forma mais facilitada, no futebol e na vida em geral. Numa entrevista à 'DAZN', o craque do Manchester United traçou um paralelismo entre o seu trajeto e o de jovens jogadores, 10 anos mais novos.





Cristiano Ronaldo: “Las cosas son ahora más fáciles y las nuevas generaciones no las valoran lo suficiente”.



Así ha analizado el portugués el desempeño y la mentalidad de las nuevas generaciones.



"Não falo apenas de futebol. Esta nova geração, provavelmente desde os 90, 95, veem a vida, o futebol e os problemas de uma forma diferente. Na minha geração, de 85, era mais difícil jogar na primeira equipa. Recordo o quão difícil era jogar na primeira equipa do United e na Seleção Nacional. Agora, em todo o Mundo as coisas surgem de forma mais fácil e não valorizam o suficiente, esse é o meu ponto de vista. Se queres aprender, tens de o fazer. Falar é bom, ajuda, mas tens de mostrar", referiu o capitão da Seleção Nacional.