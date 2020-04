Cristiano Ronaldo e Bonucci criticados por participar nas festas de familiares

Com o futebol parado, as atenções dos adeptos vão para tudo o que os craques fazem no isolamento social, e há uma dupla da Juventus que não tem escapado ao olho clínico dos tiffosi, Cristiano Ronaldo e Bonucci, depois de ambos terem surgido em fotografias de festas de aniversário de respetivos familiares, onde terão furado a quarentena.

Ora, quanto ao caso do capitão da Seleção Nacional, que celebrou este fim de semana o aniversário da sobrinha Alicia Beatriz na Madeira, viu ontem Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, comentar este episódio, destacando o papel de CR7 junto da população: "Aquilo que ele tem feito pela imagem da Madeira e o seu contributo durante esta pandemia, com donativos, é naturalmente sempre bem-vindo. E sendo uma figura com uma dimensão à escala mundial, o exemplo que pode vir dele também é extremamente importante, no que diz respeito a evitar os ajuntamentos e cumprir com todas as recomendações que têm vindo a ser feitas e que todos nós estamos a tentar cumprir.".

Juventus aguarda craque

Com a Juventus a ter previsto regressar aos treinos a 4 de maio, Ronaldo deverá manter-se na Madeira durante mais uns dias. A imprensa italiana refere que o português só viajará para Itália quando a Serie A tiver luz verde para retomar. Antes de voltar aos treinos com a Juve, CR7 e todos os colegas terão de ser sujeitos a uma quarentena de 15 dias em solo italiano.