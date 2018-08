Perfeitamente integrado na Juventus, Cristiano Ronaldo já deixou o seu passado no Real Madrid cada vez mais de lado. O afastamento foi de tal forma notório que agora até nas redes sociais o internacional português e a namorada, Georgina Rodríguez, deixaram de seguir os merengues no Instagram para logo fazerem um 'follow' ... na Juventus.Recorde-se que a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, a troco de 100 milhões de euros, marcou o final de uma ligação de nove temporadas entre o português e o Real Madrid e também marcou um corte total de relações entre as duas partes. Nem uma semana depois do anúncio da mudança, os merengues apagaram o rasto do CR7 nas redes sociais , deixando de seguir as suas contas tanto no Facebook, como no Instagram e Twitter.