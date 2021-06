Cristiano Ronaldo e Grupo Pestana abrem hotel em Madrid a 7 de junho

O Pestana CR7 Gran Vía Madrid, hotel da marca que une Cristiano Ronaldo e o Grupo Pestana, abre portas na capital espanhola na próxima segunda-feira, 7 de junho, embora ainda em "soft-opening", segundo um comunicado.



A unidade hoteleira representa um investimento de 13 milhões de euros e é o primeiro hotel da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels fora de Portugal, depois das duas unidades em Lisboa e no Funchal.



O hotel situa-se numa das principais artérias madrilenas num edifício construído em 1923 e conta com 168 quartos. O hotel tem 10 andares, estando dois dos pisos ocupados com bares, restauração, um "rooftop" e uma piscina.



O nono piso, onde se situam os restaurantes, um "sports bar" e um "rooftop" que inclui uma piscina, estará aberto ao público em geral.