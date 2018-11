Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes entre os nomeados para os Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes são os portugueses nomeados para os Globe Soccer Awards, que premeiam as melhores prestações do ano nas respetivas categorias e serão entregues no início de janeiro.O internacional português, que venceu o troféu de melhor jogador do ano por quatro vezes em oito nomeações, sendo o atual detentor do prémio, tem este ano a companhia dos franceses Antoine Griezmann e Kylian Mbappé na luta por mais uma conquista individual.Já o empresário Jorge Mendes, vencedor em sete de oito edições do prémio para melhor agente, tem como adversários no prémio de melhor agente do ano o italiano Stefano Castagna e o inglês Jonathan Barnett.O Real Madrid, melhor clube em 2017, está de novo nomeado, devido à conquista da Liga dos Campeões na temporada passada, juntando-se o Liverpool, finalista vencido da prova milionária, e o rival Atlético Madrid, detentor da Liga Europa.O francês Zinedine Zidane, antigo treinador do Real Madrid e agora sem clube, pode também repetir a vitória do ano passado na categoria de melhor treinador do ano, contando com a concorrência de Diego Simeone (Atlético Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus), Didier Deschamps (seleção francesa) e Jurgen Klopp (Liverpool).Os Globe Soccer Awards, que tiveram a primeira edição em 2010, terão lugar no último dia da conferência internacional de desportos, no Dubai, e contarão com a entrega de troféus em 13 diferentes categorias.