Cristiano Ronaldo e mais dez...

A direção da Juventus espera que Andrea Pirlo consiga melhores resultados no clube do que o seu antecessor, Maurizio Sarri, e tal passa por conferir ainda maior relevância a Cristiano Ronaldo. De acordo com ‘La Gazzetta dello Sport’, em apenas sete dias Pirlo alterou por completo a forma de trabalho dos bianconeri e quis sempre ter a seu lado CR7.

Segundo a publicação italiana, o avançado, de 35 anos, revela-se mais comunicativo com Pirlo durante os treinos, algo que não sucedia tanto com Sarri, sendo que o português até chegou a ter alguns momentos de tensão com o ex-técnico. De resto, para Pirlo, Ronaldo é o líder do balneário e tem passado essa mensagem na pré-época.

Além disso, Pirlo terá anulado os métodos utilizados por Sarri. O ex-internacional italiano, de 41 anos, prefere dialogar mais com os seus futebolistas e terá prometido que irá variar o sistema tático, não se cingindo apenas ao 4x3x3 que Sarri utilizava, mas utilizando também uma defesa com três jogadores.

Ainda assim, o principal objetivo de Pirlo passará por conquistar o 10º campeonato seguido e fazer com que a Juventus consiga lutar pela conquista da próxima Champions.

Beckham atrás de Higuaín

Higuaín não entra na contas da Juve e pode vir a rumar à MLS. Segundo a imprensa italiana, o Inter Miami, liderado por David Beckham, terá iniciado conversações com vista à contratação do avançado, de 32 anos.