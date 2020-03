Cristiano Ronaldo é o mais votado numa eleição para o melhor onze europeu do século XXI

Cristiano Ronaldo foi o futebolista que mais votos recebeu numa eleição para o melhor onze europeu do século XXI promovida pelo site brasileiro Globoesporte. O craque português recebeu 41.831 votos, superando por larga margem Zinédine Zidane (37.011), atual treinador do Real Madrid e que neste período vestiu as camisolas dos merengues e da Juventus, os mesmos dois últimos clubes de CR7.





Além de Ronaldo e do ídolo francês fazem parte deste onze: Buffon (Itália), Lahm (Alemanha), Cannavaro (Itália), Maldini (Itália) e Ashley Cole (Inglaterra); Xavi e Iniesta (Espanha); Ibrahimovic (Suécia) e Henry (França).Já no melhor onze de futebolistas da América do Sul, Ronaldinho foi o mais votado (36.084), à frente de Messi (35.610) e Ronaldo ‘Fenómeno’ (35.606). A formação é dominada por brasileiros e só o craque argentino do Barcelona e o compatriota Riquelme (ex-Boca Juniors) conseguem intrometer-se. A restante formação inclui: Dida, Kaká, Rivaldo e Neymar. O site combinou os dois onzes e o resultado foi: Buffon (Itália), Lahm (Alemanha), Cannavaro, Maldini (Itália) e Roberto Carlos (Brasil); Iniesta (Espanha), Zidane (França) e Ronaldinho (Brasil); Messi (Argentina), Ronaldo (Brasil) e Cristiano Ronaldo (Portugal).